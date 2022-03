OFFICIEEL: Ajax lost doelmannenprobleem op en haalt 35-jarige oudgediende van PSV naar Amsterdam

AFC Ajax heeft een opvallende transfer afgerond. Przemyslaw Tyton heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

Przemyslaw Tyton moet het doelmannenprobleem van AFC Ajax oplossen. Maarten Stekelenburg ligt al een volledig seizoen in de lappenmand, terwijl nu ook Remko Pasveer en Jay Gorter voor een tijdje in de ziekenboeg vertoeven. André Onana stond de voorbije twee wedstrijden onder de lat, maar een definitieve terugkeer van de Kameroener is géén optie.

Tyton - de 35-jarige doelman stond onder de lat bij FC Cincinnati en is transfervrij sinds het seizoen in de MLS voorbij is - heeft zijn krabbel onder een overeenkomst bij de Ajacieden gezet. Het voordeel: in de Verenigde Staten was Tyton nummer één. De voormalige doelman van PSV kampt dus niet met een gebrek aan matchritme én kent de Eredivisie na zijn passage in Eindhoven.