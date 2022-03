Werpt FIFA buitenlandse voetballers in Rusland en Oekraïne reddingsboei toe? 'Transfermarkt uitzonderlijk open'

Door de Russische invasie in Oekraïne liggen ook de voetbalcompetities stil. Heel wat buitenlandse voetballers hebben Oekraïne intussen kunnen ontvluchten.

L'Equipe laat weten dat de FIFA op 'erg korte termijn' de kans zal geven aan buitenlandse voetballers in Oekraïne en Rusland om hun lopende contract zonder juridische gevolgen te kunnen opzeggen. Daarvoor wordt een tijdelijke transfermarkt geopend. Dat stelt de spelers in de mogelijkheid per direct bij een andere club te tekenen in plaats van te moeten wachten tot het tussenseizoen.

Op de officiële bevestigingen vanuit de FIFA en de modaliteiten van deze uitzonderlijke transferperiode is het voolopig nog even wachten.