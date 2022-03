Geen Premier League meer te zien op Russische televisie: "Wij roepen op tot vrede"

Okko Sport betaalt naar verluidt zeven miljoen euro voor de rechten van de Premier League. De twintig Premier League-clubs zaten dinsdag samen om te bekijken of ze actie zouden ondernemen tegen de Russische invasie in Oekraïne.

Voor de vergadering werd vier uur ingepland, maar na vijftien minuten was er al consensus: de deal met Okko Sport wordt per direct stopgezet.

Daarnaast liet de Premier League ook weten een miljoen pond te doneren aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. "De Premier League veroordeelt de Russische invasie ten strengste. Wij roepen op tot vrede", klonk het onder meer in een statement.

The Premier League and its clubs today unanimously agreed to suspend our agreement with Russian broadcast partner Rambler (Okko Sport) with immediate effect and to donate £1 million to support the people of Ukraine



