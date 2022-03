Volgend seizoen nog een Belg in de Ligue 1? Toulouse kan promotie al ruiken

Krijgen we volgend seizoen met Brecht Dejaegere nog een Belg in de Franse Ligue 1? Het zou zomaar kunnen. Toulouse liet maandagavond geen steek vallen tegen Dunkerque.

Koploper Toulouse won met 2-0 tegen de laagvlieger. Van den Boomen en Ratao scoorden de doelpunten. Van Brecht Dejaegere (30), aanvoerder van Toulouse, was er geen spoor. De ex-speler van AA Gent sukkelt al sinds midden januari met een kuitblessure. Goed nieuws is wel dat hij komend weekend mogelijk zijn wederoptreden maakt.

Met nog elf speeldagen te gaan prijkt Toulouse aan de kop van de klassering in de Ligue 2. De eerste twee in de eindstand promoveren rechtstreeks naar de Ligue 1, terwijl de nummers drie, vier en vijf nog een kans hebben om via play-offs de poort naar de hoogste klasse open te beuken. De voorsprong op Ajaccio, het nummer drie, bedraagt op dit moment zes punten.

1. Toulouse 27-57

2. Paris FC 27-52

3. AC Ajaccio 27-51

4. Auxerre 27-48

5. Sochaux 27-47

Brecht Dejaegere ligt nog tot medio 2023 onder contract bij Toulouse.