Quincy Promes in nauwe schoentjes: international bekent steekpartij in afgeluisterd telefoongesprek

Quincy Promes kwam in 2020 in opspraak nadat hij vervolgd werd voor poging tot doodslag. De Nederlandse international zou zijn neef tijdens een feestje meermaals in de knie hebben gestoken met een mes.

Nieuwsuur weet dat Quincy Promes (30) in nauwe schoentjes zit, nu blijkt dat de politie telefoontaps ter beschikking heeft waarin de voetballer toegeeft zijn neef te hebben willen vermoorden. De vijftigvoudige international zou onder meer dit hebben gezegd in een telefoongesprek met zijn vader, kort na de feiten. "Niemand gaat van ons pikken. Hij heeft het vandaag geweten. Mijn loyaliteit is naar mijn tante. Wie van haar pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen voor wie ik dood maak. Dan heeft hij nog geluk gehad", klonk het toen bleek dat de messteken enkel het been van zijn neef getroffen hadden. Op dit moment verdient Quincy Promes de kost bij Spartak Moskou.





