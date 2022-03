Tuchel ziet Lukaku het moeilijk krijgen: "Het zint hem niet, maar hij gaat er professioneel mee om"

Manchester United speelt morgen een inhaalmatch tegen Norwich. Daarbij kwam de vraag weer of Romelu Lukaku zal mogen spelen. Thomas Tuchel bleef op de vlakte, wat ook al niet veel goeds voorspelt.

Lukaku zit meer op de bank dan hem lief is. In twee Champions League-matchen (Lille en Juventus) en één competitiewedstrijd (Burnley afgelopen weekend) kwam de spits van 113 miljoen euro zelfs niet het veld op. Thomas Tuchel is een coole fan van zijn spits. Momenteel geeft hij Kai Harvetz de voorkeur.

"Romelu vecht voor zijn plaats”, zei Tuchel. “Zoals iedereen. Hij stelt zich positief op.De situatie zint hem niet, maar hij gaat er professioneel mee om. Ik doe mijn best om hem te steunen. Het is geen makkelijk moment voor hem. Hij is een lid van dit team. Een belangrijk lid. Maar ik kan maar elf spelers selecteren.”