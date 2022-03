Trippier onder de indruk van ploegmaat bij Newcastle United: "Nog nooit gezien, hij kan de Ballon d'Or winnen"

Bij Tottenham Hotspur, Atletico Madrid en de Engelse nationale ploeg voetbalde Kieran Trippier al samen met heel wat wereldtoppers, maar ook bij Newcastle United staat de flankverdediger soms met open mond te kijken naar een van zijn ploegmaats.

Allan Saint-Maximin (24) is met zijn immens snelheid en onnavolgbare dribbels uitgegroeid tot een van de sensaties van de Premier League. Met zijn vijf doelpunten en drie assists is hij van goudwaarde in het aanvalsspel van The Magpies. Ook aan ambitie ontbreekt het Saint-Maximin niet. Hij gaf al vaker aan dat hij hoopt op een dag de Ballon d'Or te winnen.

In True Geordie vertelt Kierran Trippier dat de droom van Saint-Maximin op een dag wel eens werkelijkheid kan gaan worden. "Hij heeft er in elk geval alle capaciteitein voor. Hij moet nog stappen in zijn decision making: leren wanneer hij de bal moet spelen of voor de actie moet gaan. Maar het staat buiten kijf dat deze jongen over onwaarchijnlijk veel talent beschikt. Dit heb ik nooit eerder gezien. Onlangs speelden we zes tegen zes op training. Hij speelde iedereen op een hoopje, we konden hem zelfs niet foutief afstoppen."