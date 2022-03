🎥 De fase die bij PSG zoveel frustratie uitlokte: had de goal moeten afgekeurd worden?

Benzema dook op PSG-doelman Donnarumma af en snoepte hem de bal af. Foutief? Hij lijkt hem toch een forse duw te geven. Benzema speelde de bal door naar Vinicius en die legde terug tot bij de Franse topschutter, die zijn eerste van de avond maakte. Met nog twee goals kroonde die zich tot de absolute held van Real. Hij bezorgde zijn ploeg eigenhandig de kwalificatie voor de kwartfinale.

What do you think? It was a foul in this move from Karim Benzema to Donnarumma#PSG #Donnarumma #ChampionsLeague pic.twitter.com/Z8QJoWPF3S