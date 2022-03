Voormalig Frans international bikkelhard voor sterren van PSG: "Die mentale broosheid maakt deel uit van hun identiteit"

PSG zat tegen Real Madrid tot diep in de tweede helft in een zetel, maar zakte finaal alweer door het ijs. Het sterrenensemble zal ook dit jaar de Champions League niet winnen.

In Le Parisien is voormalig topspits Nicolas Anelka spijkerhard voor PSG. "Ik geloof niet dat de inzinking in Madrid te maken heeft met de eerdere uitschakelingen tegen Barcelona of Manchester United. Mentaal is PSG te broos om met een tegenslag om te gaan. Het is vreselijk, maar die broosheid maakt gewoon deel uit van hun identiteit", aldus Anelka. "Wat misschien nog het ergste was, was dat PSG geen reactie toonde. Na dat eerste doelpunt van Real was er nog niets aan de hand. Maar plots heerste er paniek in de ploeg."

Na afloop van de partij ging Nasser Al-Khelaïfi, de steenrijke voorzitter van de Parijzenaars, compleet door het lint. Iets wat onder geen beding goed te praten valt, aldus Anelka. "PSG wekt steevast de indruk een club met de nodige waardigheid te zijn. Wel, dit soort reacties valt daar niet mee te rijmen."