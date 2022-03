Van nergens gewenst tot basisspeler in de Serie A: "Zonder hem en zonder de voorzitter van Oostende stond ik nergens"

Het is razendsnel gegaan voor Arthur Theate. Eerst overal afgeschreven, maar dan toch een kans gekregen bij KV Oostende. Een jaar later staat hij in de basis in de Serie A...

Twijfelen aan zijn eigen kwaliteiten zit echter niet in hem. “Nooit. Jamais. Enkel aan het feit of ik ooit een kans zou krijgen om te tonen wat ik kan. Of ik profvoetballer zou worden. Toen Standard me niet meer wilde…. Ze hadden geen project voor mij", vertelt hij in HLN. "Plots kreeg de jeugd wél een kans en ik had volgens mij de kwaliteiten om het ook in Luik te maken. Bepaalde personen hebben daar anders over beslist. Tant mieux, als je ziet waar ik nu sta.”

Over revanche wil hij niet spreken. "Neen. Die connotatie is negatief. Ik ben blij, gelukkig. In voetbal moet je op het juiste moment de juiste kans krijgen. In mijn geval was dat Oostende. Meneer Blessin gaf me veel vertrouwen. Zonder hem en zonder de voorzitter van Oostende stond ik niet waar ik nu sta. Daar ben ik hen dankbaar voor. Ik weet nog dat we na drie dagen testen telefoon kregen van Blessin. Hij was onder de indruk en wilde absoluut dat ik bij Oostende tekende. Hij stond altijd honderd procent achter mij. Ik hoor hem trouwens nog geregeld.”