Opmerkelijk: In Nederland wil overgrote deel van scheidsrechters hun baas kwijt na anonieme stemming

Je hoort het niet alle dagen: in Nederland hebben de scheidsrechters een anonieme stemming gehouden over de functionering van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. Daaruit bleek dat een grote meerderheid hem wil zien vertrekken.

Dat meldt De Telegraaf. De krant weet dat er 28 van de 39 aanwezige scheidsrechters en assistenten stemden voor een vertrek van Van Egmond. Het hele scheidsrechterskorps in de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal bestaat uit 88 scheidsrechters en assistenten. Ze vinden dat hij beloftes niet nakomt en de vorige CAO na een jaar volledig aan zijn laars lapte door, in plaats van een onderscheid tussen de Masterclass, junioren en senioren, één lijst na te streven.

Ze vinden ook dat zij de schuld krijgen van de te kleine doorstroming van refs omdat zij aan hun functie blijven vasthouden. De aversie van Van Egmond jegens de UEFA bevalt evenmin. Hij wil sneller rood, strafschoppen en VAR-ingrepen zien dan de internationale regels aangeven. “Internationals die de verkeerde toepassing door Van Egmond aankaarten, worden genegeerd”, zo stelt journalist Mike Verweij.

De KNVB heeft schriftelijk gereageerd op de reconstructie van De Telegraaf. “De directie van de KNVB staat altijd open voor de mening van medewerkers, ook als deze kritisch is. (...) Dat een deel van onze medewerkers op een externe bijeenkomst bij BSVB stemt over het functioneren van een andere KNVB-medewerker vinden we vooral oncollegiaal. Als werkgever hebben wij een verantwoordelijkheid naar zowel alle scheidsrechters als hun leidinggevende, Dick van Egmond. We betreuren het ten zeerste dat een paar scheidsrechters specifieke delen van de meeting naar buiten hebben gebracht.”