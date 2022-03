Storck grijpt in en Genkse spelers mochten naar hun vrije dag fluiten

Dat Bernd Storck niet blij was na de nederlaag in de derby tegen STVV was wel duidelijk. En dat hebben de spelers ook geweten, want ze mochten hun plannen voor dinsdag cancellen.

Normaal hadden ze vandaag een vrije dag, maar die ging niet door. Storck liet meteen weten dat er dinsdag getraind zou worden. En niet één keer, maar wel twee. In de voormiddag stond er een looptraining op het programma en in de namiddag trekken ze het veld op voor nog een pittige training. Genk heeft met nog drie speeldagen te gaan slechts twee punten voorsprong meer op Cercle Brugge. Het zou een afgang - en een bijzonder dure grap - worden als hun seizoen er half april al opzit. Storck wou iedereen daar nog eens op wijzen.