Duitsland in shock na blessure van wonderkind: "Hij is jong en zal sterk terugkomen"

De 18-jarige Florian Wirtz van Bayer Leverkusen werd tijdens de derby tegen Keulen met een brancard afgevoerd.

Het verdict was zwaar. Het Duitse wonderkind heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd. De vraag is dan ook of hij het WK in Qatar eind november zal halen.

Momenteel is het echter nog te vroeg om daarover te oordelen. Bondscoach Hansi Flick stak de speler alvast een hart onder de riem en wenste hem een succesvolle revalidatie toe.

“Florian Wirtz is een van de grootste talenten die het Duitse voetbal de laatste jaren heeft voortgebracht”, zei voormalige trainer van Bayern München.

“Daarom waren we allemaal geschokt toen we hoorden dat hij zijn kruisband had gescheurd. Ik heb hem al gebeld om hem aan te moedigen. Hij is nog jong en zal sterk terugkomen, daar ben ik zeker van. We wensen hem het allerbeste en duimen dat het genezingsproces zo voorspoedig mogelijk verloopt.”

Wirtz debuteerde op 2 september van vorig jaar bij het Duitse elftal en telt momenteel vier caps achter zijn naam.