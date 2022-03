Vertonghen stelde de tactiek van Benfica op: "Ik heb het tien keer gezegd in de kleedkamer"

Jan Vertonghen pleegde met Benfica zowat de perfecte hold up in Amsterdam. Ajax was de betere ploeg, maar Vertonghen had zijn instructies meegegeven aan zijn ploegmaats. En dat werkte...

Vertonghen kent de speelstijl van Ajax en wist hoe ze aan te pakken. "'Dit is het perfecte scenario voor ons", zei hij achteraf bij RTL7. "We wisten dat dit het spelbeeld zou worden. Ik heb het tien keer gezegd in de kleedkamer: probeer gewoon ver van de goal te spelen en dat tegendoelpunt uit te stellen."

Ajax kon 70 minuten lang geen schot op doel meer lossen. "In balbezit was Ajax veel beter. Misschien kregen ze niet veel uitgespeelde kansen, maar wij stonden ook heel laag en kregen sowieso niet veel uitgespeelde kansen tegen. Als we hoog gingen pressen en in de bal zouden spelen, zouden ze veel meer kansen hebben gekregen. Maar als je lager speelt, ondanks dat dat niet per se de bedoeling was, dan maak je de ruimtes wel kleiner. Dat is gelukt vandaag."

Vertonghen kan dus nog wat doorgaan op het kampioenenbal en ging dat ook vieren. "Of ik in Amsterdam slaap? Ik verblijf er, haha. Ik weet niet of het slapen ervan komt."