Tuchel blijft optimistisch na 5 op 5 sinds Abramovitsj-heisa: "Brengt het beste in mensen naar boven"

Chelsea stoot door naar de kwartfinales van de Champions League na een 1-2-overwinning op bezoek bij OSC Lille.

Vlak na de wedstrijd kreeg Chelsea te horen dat het de resterende Europese thuiswedstrijden moet spelen zonder publiek. “Bedankt voor het ruïneren van mijn avond”, zei trainer Thomas Tuchel. “Ik was in zo’n goede stemming. Ik ben blij dat we bij de laatste acht zitten. We hebben veel obstakels moeten overwinnen.”

“Ik ben blij en trots. Dit is de eerste keer dat ik iets hoor erover. Over drie dagen spelen we tegen Middlesbrough in de FA Cup en daarna hebben we een interlandbreak. Dan zal ik nadenken over een goed antwoord.”

Chelsea heeft vijf op vijf gepakt sinds alle problemen rond de clubeigenaar. “Al vanaf mijn eerste dag kwam ik erachter dat voetbal altijd op één staat bij Chelsea. Die cultuur van de club helpt ons nu focussen in een roerige periode. Daardoor blijven we goede resultaten neerzetten, ook al is het onrustig om ons heen.”

“Chelsea is heel duidelijk in wat het verwacht van iedere werknemer en speler bij de club. Je moet tot de limiet willen gaan en verantwoordelijkheid nemen. Dat brengt het beste in mensen naar boven. Ik ben er daarom heel trots op dat we er opnieuw in zijn geslaagd om de laatste acht te bereiken.”