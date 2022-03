Toby Alderweireld krijgt legendarische Argentijnse spits als nieuwe coach

Toby Alderweireld mag na de interlandbreak een nieuwe coach verwelkomen. Niemand minder dan Hernan Crespo, legendarische spits van Argentinië, wordt de nieuwe trainer van Al-Duhail.

Al-Duhail zette Luis Castro vrijdag aan de deur. Intussen hebben ze al een akkoord gevonden met Crespo, die bij Sao Paolo aan de slag was. De 46-jarige ex-aanvaller van onder meer Parma, Lazio en Inter moet de ploeg volgend seizoen naar de landstitel leiden. Luis Castro won afgelopen week wel nog de Amir Cup, maar in de competitie eindigden ze op een straatlengte afstand van kampioen Al Sadd.

Crespo werd verkozen in de lijst van 125 nog levende beste voetballers ter wereld. Hij is een Argentijnse legende en scoorde 35 goals in 64 matchen voor de nationale ploeg.