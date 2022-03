'Mourinho verrast met wenslijst en wil twee Belgen uit de vergeetput halen en naar AS Roma loodsen'

José Mourinho heeft de pijlen op twee verrassende namen gericht. Meer zelfs: de coach van AS Roma wil twee Belgen uit de vergeetput halen.

Volgens Goal.com heeft José Mourinho de pijlen gericht op Mile Svilar en Charly Musonda Junior. De twee jeugdproducten van RSC Anderlecht zitten in de vergeetput en zijn in dat opzicht een risicoloze investering.

Svilar verkommert momenteel op de tribune bij SL Benfica, terwijl Musonda na jaren van blessures eindelijk opnieuw fit is. Laatstgenoemde is bovendien einde contract bij Chelsea FC, waar hij nog heeft samengewerkt met The Special One.