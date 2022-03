Mag Clement zijn koffers pakken? 'Russische eigenaar kiest voor paleisrevolutie en zet Clement én oversten op straat'

Is het verhaal van Philippe Clement bij AS Monaco geschreven? De Belgische coach werd vorige week nog uit de wind gezet door Paul Mitchell, maar ook de sportief directeur zal niets kunnen doen aan de paleisrevolutie in het Stade Louis II.

L’Equipe is formeel: Dmitry Rybolovlev gaat deze zomer een paleisrevolutie houden. CEO Oleg Petrov, sportief directeur Paul Mitchell én Philippe Clement passen niet meer in de plannen. De Russische eigenaar van AS Monaco wil pionnen aan het roer die de zware investeringen wel kunnen vertalen in prijzen. De 3-0-overwinning van Clement tegen PSG zorgt dus niét voor een extra kredietlijn. Het zorgt er enkel voor dat de Belgische coach deze interlandperiode - en bij uitbreiding het seizoen - overleeft. Maar de kans is dus héél klein dat de voormalige oefenmeester van onder meer KRC Genk en Club Brugge volgend seizoen nog aan de Côte d’Azur zal zitten.