Roberto Martinez over zijn spitsen: "Jongens zullen van club veranderen, pas daarna hakken we knopen door"

Ter ere van de honderdste verjaardag van de Ierse voetbalfederatie werd België uitgenodigd voor een vriendschappelijk duel. Bondscoach Roberto Martinez liet zijn anciens thuis, maar hoopt dat de jonge garde zich wil tonen in Dublin. Aan het einde van het jaar wordt er immers een WK afgewerkt.

"Ik hoop dat deze jonge groep lef en moed toont, want we zullen in een vol stadion met uitzinnige Ieren moeten aantreden. Wie zal spelen? Dat ga ik nog niet verklappen. Ik neem alle informatie mee die ik maar kan verzamelen, ook die van de prestaties op training. Ik zag overigens deze week al heel wat nieuwe partnerships ontstaan", aldus Martinez op zijn persbabbel.

"Wat zeker is, is dat ik zo veel mogelijk jongens zal inzetten in de duels tegen Ierland en Burkina Faso. Dit zijn mooie tests voor deze groep", geeft de bondscoach aan.

Een van de vragen is wie zal postvatten in de spits, in afwezigheid van Romelu Lukaku? Martinez gaf aan dat er niet al te veel conclusies moeten verbonden worden aan zijn keuzes van de volgende twee oefeninterlands. "Benteke was goed tegen Estland, Origi deed het naar behoren tegen Wales en Batshuayi... Die ontgoochelt nooit bij de Rode Duivels. Op dit moment is het nutteloos om te kijken naar de speelminuten bij hun club. Tijdens de zomer zullen jongens immers andere oorden opzoeken. Pas daarna hakken we knopen door met het oog op het WK."