Spelers Club en Genk bezorgen Rode Duivels U19 mooie comeback tegen grootmacht Duitsland

De Rode Duivels spelen de komende dagen tegen Ierland en Burkina Faso, maar ook de nationale jeugdelftallen moeten dezer dagen aan de bak. De U19 mag blijven hopen op het EK.

De U19 had op speeldag 1 de maat genomen van thuisland Finland in een vierhoekstoernooi, terwijl Duitsland en Italië tegen elkaar gelijk hadden gespeeld.

2-2

Op speeldag 2 moesten de Rode Duivels aan de bak tegen de Duitsers en ze kwamen daarbij op een 0-2 achterstand via twee keer Bobzien.

In de laatste vijf minuten werd het uiteindelijk uiteindelijk alsnog 2-2, met doelpunten van Oyen en Audoor. Daardoor blijven de Belgen alles in eigen handen hebben: winst tegen Italië is altijd voldoende.