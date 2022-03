Bayern legt transferprijs vast voor Zirkzee: Anderlecht weet waar het aan toe is

Bayern München gaat Joshua Zirkzee geen nieuwe kans geven en wil hem verkopen deze zomer, meldt BILD. De Duitse topclub heeft daarvoor ook al een prijs in gedachten.

Bayern wil tussen de 10 en 12 miljoen voor de Nederlandse spits, die ze in 2017 al weghaalden bij de jeugd van Feyenoord. Intussen werd hij wel al verhuurd aan Parma en Anderlecht. Bij Anderlecht willen ze hem wel graag houden, maar 10 miljoen betalen is geen optie. Ze willen wel onderhandelen, maar vrezen dat het een onmogelijke opdracht wordt.

Zirkzee zelf zou wel openstaan voor een langer verblijf, maar dan moet de club volgend seizoen wel Europees spelen. En daarvoor moeten ze eerst nog in de top vier geraken in de laatste twee matchen of de beker winnen.