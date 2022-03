Tegenvaller voor Moeskroen: Seizoen wellicht voorbij voor aanvoerder

Excelsior Moeskroen kwam dit weekend in actie tegen het Franse Valenciennes en zag Christophe Lepoint uitvallen.

Valenciennes is de nummer 15 uit de Franse tweede klasse. Moeskroen verloor met 1-2, maar het grote nieuws was het uitvallen van Christophe Lepoint, zo meldt Pickx.

Lepoint viel in de 65ste minuut in, maar goed tien minuten later kreeg hij een trap op de hiel. Hij verliet op krukken het stadion.

De komende dagen staat een bezoek aan het ziekenhuis gepland om te kijken hoe erg het precies gesteld is, maar het ziet er naar uit dat zijn seizoen voorbij is.