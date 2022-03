Boskamp kon aan slag bij City en Chelsea: "Gaf hen namen, maar ze deden er niks mee"

Johan Boskamp volgt het voetbal op de voet en gaat ook geregeld naar jeugdwedstrijden kijken.

Johan Boskamp houdt van het spelletje. Voor de Nederlander horen daar ook jeugdwedstrijden bij, om talent op te sporen.

Hij had er zelfs zijn beroep van kunnen maken. “Manchester City en Chelsea hebben mij in het verleden gepolst om scout te worden bij hen. Maar ik had er geen trek in”, zegt Boskamp in MidMid op Eleven Sports.

Eerder deed hij dat voor zijn ex-ploeg. “Ik heb drie weken gescout voor Feyenoord. Ik gaf hen namen door, maar ze deden er niets mee. Dan houdt het op voor mij.”