'Abramovich en enkele andere vredesonderhandelaars zijn vergiftigd in marge van Oekraïens-Russische oorlog'

Roman Abramovich vertoont tekenen van vergiftiging. De eigenaar van Chelsea FC is uitgerekend één van de vredesonderhandelaars tussen Oekraïne en Rusland.

The Wall Street Journal meldt dat Roman Abramovich en enkele andere onderhandelaars mogelijk vergiftigd zijn. De Russische oligarch na een bijeenkomst in Kiev last van onder meer rode ogen en een schilferende huid.

Daarnaast is Abramovich één van dé gespreksonderwerpen in de voetbalwereld. Door de sancties tegen Russen is de miljardair verplicht om Chelsea FC te verkopen.