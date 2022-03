Relletje bij La Roja? 'Spaans doelman is woedend op bondscoach Enrique omdat hij niet opgeroepen werd'

Klein relletje bij de Spaanse nationale ploeg? Bondscoach Luis Enrique besliste om David De Gea de afgelopen interlandperiode niet op te roepen, maar daar kon de doelman van Manchester United niet mee lachen.

Volgens de krant AS is De Gea zelfs woedend op Enrique. De bondscoach belde hem wel op om hem zijn beslissing uit te leggen, maar dat bracht niet veel zoden aan de dijk. Enrique wou enkele jongere doelmannen de kans geven, maar met die uitleg kon De Gea niet leven.

Zo was Barcelona-reserve Arnau Tenas dit keer geselecteerd. Dat vindt De Gea, basisspeler bij Manchester United, niet kunnen. Dat hij niet op de bank zou willen zitten, zou hij ook staalhard ontkend hebben. In juni moet er meer duidelijkheid komen over zijn situatie bij La Roja. Dan speelt Spanje Nations League en De Gea wil er dan wel bij zijn. Al zal het ook voor een reserverol zijn, want Enrique kiest tegenwoordig voor Unai Simon van Athletic Club als eerste doelman.