Financial Fair Play-regels in het Europees voetbal gaan op de schop en worden vervangen door Financial Sustainibilty

De Financial Fair Play-regels die sinds 2009 gelden, zullen volgend seizoen niet meer gelden. In de praktijk bleek dat te veel clubs die regels via achterpoortjes konden omzeilen. En nu worden ze dus vervangen door een andere regel.

De Financial Fair Play-regels bepaalden dat een club niet meer geld mocht uitgeven dan ze sportief genereerden. Ook wilde de UEFA vermijden dat steenrijke eigenaars alle goeie spelers zouden opkopen via een inbreng van hun eigen geld. Maar in de praktijk draaide dat anders uit en ploegen als PSG en Manchester City kregen vrije baan om de beste spelers te halen via geld van hun eigenaars. Volgens De Standaard gaat er nu een nieuw systeem komen: de Financial Sustainibilty-regels, waarover de Europese voetbalbond op 7 april zal stemmen. "Het doel is om de voetbalclubs financieel gezond te houden, niet om de onderlinge concurrentie te beïnvloeden", verduidelijkt Michaël Verschueren, voorzitter van de Europese voetbalfederatie ECA. Die regels bepalen dat een club die wil deelnemen aan een Europese competitie de voetbalgerelateerde uitgeven zoals ­lonen van spelers en trainers, transferbedragen en makelaars­lonen, moet beperken tot 70 procent van de totale inkomsten.