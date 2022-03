Martinez heeft maar één grote wens voor WK-loting: "Ik begin liefst zo laat mogelijk"

Roberto Martinez is met de Belgische delegatie afgereisd naar Qatar om er de loting bij te wonen. Hij had maar één uitdrukkelijke wens: zo laat mogelijk zelf moeten starten.

Waarom? De meeste internationals zullen op 13 november nog moeten spelen en het toernooi start op 21 november met de poulaes A en B. G en H zullen pas op donderdag 24 november moeten beginnen. "We verzamelen sowieso op maandag 14 november, maar het valt nog te bezien of we eerst nog de tijd gaan hebben om in Brussel samen te komen en misschien zelfs nog een oefenmatch te houden of als we dan al meteen in Qatar zullen moeten zijn. Ik begin liefst zo laat mogelijk", zei Martinez aan Het Nieuwsblad.

Later beginnen betekent wel ook meer wedstrijden dicht op elkaar. “Maar dat maakt niet zoveel uit”, aldus Martinez. “Fysiek en mentaal zou iedereen dan nog goed moeten zitten. Het seizoen zal dan nog maar 16 weken bezig zijn.”

Duitsland en Nederland zitten in pot 2 en zijn dus mogelijke tegenstanders. “Als je teams met zo’n status in je groep krijgt, is de toon meteen gezet. Maar hen in de poule krijgen, waar je toch nog wat foutenmarge hebt, is toch anders dan in de knock-outfase.”