Real Madrid gaat Braziliaanse rechtsachter halen in Oekraïne

Real heeft een mondeling akkoord met Vinicius Tobias, een 18-jarige Braziliaanse rechtsback van Shakhtar Donetsk. Die speelt nog maar vanaf januari voor de Oekraïnse club, dat hem voor drie miljoen weghaalde bij Internacional. Maar om duidelijke redenen wil hij alweer weg.

Real Madrid are close to sign Brazilian right back Vinícius Tobías from Shakhtar Donetsk, as revealed by @matoribio85 on @RadioMarca today. It’s gonna be a signing for Castilla team, as of now. ⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Verbal agreement has been already reached with his agents. pic.twitter.com/nrEKPsHOcA