Waasland-Beveren wou match niet hervatten: "Maar er moest en zou gespeeld worden"

De wedstrijd van gisterenavond in 1B tussen Lierse Kempenzonen en Waasland-Beveren beroert nog steeds. Waasland-Beveren-CEO Antoine Gobin vindt het onverantwoord dat de wedstrijd moest uitgespeeld worden.

Er waren immers verschillende gewonden bij de supporters, verschillende onder hen met gescheurde trommelvliezen. “Ik zag de ‘match delegate’ in de tunnel en meldde hem dat er zeker vijf, zes gewonden waren. Dat heb ik ook tegen de refs gezegd toen ze uit de kleedkamer kwamen. Ik sprak met Jordi Condom, hij maakte het eerder mee in een wedstrijd van Espanyol. De supporter die de vuurpijl op zich kreeg, is destijds aan zijn verwondingen overleden. Jordi wou de match absoluut niet hervatten. ook de spelers hadden dezelfde mening", vertelt Gobin bij HLN.

De scheidsrechters waren echter onverbiddelijk. “Beide coaches en kapiteins werden bij de refs geroepen en daar werd gezegd dat er moest verder gespeeld worden. Ik zag ook dat de spelers en coach van Lierse de actie veroordeelden en niet stonden te springen om de match af te werken.”