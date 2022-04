José Mourinho versus journalist: "Je schijt in je broek als je mij ziet"

José Mourinho en journalisten, soms gaat het goed, soms clasht het. Zaterdagavond was duidelijk dat laatste het geval. Tijdens een persconferentie in aanloop naar het duel met Sampdoria haalde The Special One behoorlijk uit.

De journalist in kwestie had zich een dag eerder uitgelaten over de tactiek van Mourinho. Hij trok onder meer de driemansverdediging van de trainer in vraag. AS Roma heeft in 2022 immers nog niet echt schitterend gespeeld.

“Gisteren hoorde ik je op de radio en was je veel agressiever en veel kritischer. Ik had daarom niet zo’n makkelijke vraag verwacht. Mijn conclusie is daarom dat je op de radio superagressief bent, maar hier schijt je nu in je broek als je mij ziet”, repliceerde Mourinho toen hij een vraag stelde.