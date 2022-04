Bescheiden hoeft de beste keeper ter wereld niet meer te zijn: "In de eerste helft pak ik uit met twee paradones"

Real Madrid won zaterdagavond met 1-2 bij Celta de Vigo en zette zo weer een stap richting Spaanse landstitel. En dan mogen ze gerust een standbeeld beginnen maken voor Thibaut Courtois, want zonder de doelman waren ze gisteren alweer in de problemen gekomen.

Courtois onderstreepte zijn status van beste doelman ter wereld en gaf achteraf ook een interview waarin hij zijn prestaties niet onderbelichtte: "In de eerste helft pak ik uit met twee paradones (wereldreddingen)", zei hij voor de camera.

“Eerste helft pak ik uit met twee paradones”. Hij haalt zo’n niveau dat hij over niks bescheiden nog hoeft te zijn. pic.twitter.com/Tbh75mstQd — Michael Van Vaerenbergh (@mvanvaerenbergh) April 2, 2022

Ook de Spaanse kranten bewierookten hem: "Zonder de Belg zou Madrid verloren hebben. Courtois wint competities en dat wordt steeds duidelijker: Aspas kon niet geloven wat de Belg uit zijn doel haalde. Op dit moment kan niemand ontkennen dat Courtois de beste speler is op zijn positie in Europa, ook al maakt dat geen verschil voor degenen die awardshows organiseren of degenen die absurde ranglijsten opstellen en Courtois buiten de topplaatsen laten", schreef AS.

Waarmee ze bedoelen dat hij in de discussie om de Gouden Bal zou moeten meespelen. Courtois was een muur voor Celta en een zegen voor zijn team. Hij is de beste keeper ter wereld op dit moment. Voor het geval er nog twijfel bestond", laat Marca weten.