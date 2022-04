Tottenham doet bovenaan weer mee, Everton nadert de degradatiezone en moet opletten

Tottenham won overtuigend en springt de top vier binnen. Everton kon daarentegen opnieuw niet winnen en nadert degradatiezone.

Vandaag stonden twee wedstrijden op het programma in de Premier League.

West Ham United-Everton

West Ham United ontving om 15u Everton in eigen stadion. De thuisploeg moet winnen wil het blijven meestrijden voor de Europese tickets. Everton moet dan weer winnen om uit de gevarenzone te geraken.

De wedstrijd begon evenwichtig, maar iets na het halfuur schoot Aaron Cresswell de 1-0 ruststand binnen op een vrijetrap. Everton ging vervolgens gretig de kleedkamer buiten en creërde verschillende kansen en wist in minuut 53 de gelijkmaker te scoren. Op aangeven van Richarlison kon Mason Holgate de 1-1 maken. Lang heeft Everton niet kunnen genieten. Zes minuten na de gelijkmaker schoot Jarrod Bowen, West Ham United opnieuw op voorsprong. Michael Keane kreeg na een overtreding op Michail Antonio nog een tweede gele kaart waardoor Everton met tien verder moest. Everton zocht naar de gelijkmaker, maar zonder succes. Everton verliest voor een zesde keer op rij buitenshuis en blijft steken op een 17de plaats in het klassement, slechts drie punten boven de degradatiezone. West Ham United doet een goede zaak en blijft zesde achter Arsenal.

Three more points secured and we go back up to fifth!#WHUEVE pic.twitter.com/RPazwc1oGx April 3, 2022

Tottenham-Newcastle United

Tottenham ontving om 17u30 Newcastle United. De Spurs begonnen gretig aan de wedstrijd, maar in minuut 38 beging Son Heung-Min een overtreding. De vrijetrap die op de fout volgde werd door de Zwitser Fabian Schär knap binnengetrapt, 0-1 voorsprong voor 'The Magpies'.

Lang kon de uitploeg niet genieten van de voorsprong. Twee minuten voor rust kopte Ben Davies op aangeven van Son Heung-Min de gelijkmaker binnen. Drie minuten na rust was het opnieuw prijs voor de thuisploeg. Matt Doherty kopte de 2-1 op een voorzet van Harry Kane binnen. In minuut 54 schoot Son Heung-Min zijn tweede goal van de namiddag binnen. Na de 3-1 nam Newcastle het spel lichtjes over, maar uiteindelijk was het Tottenham die via Emerson Royal de 4-1 binnenschoot. Spurs bleef op zoek gaan naar een nieuwe treffer en zeven minuten voor tijd zette invaller Steven Bergwijn de 5-1 eindscore op het bord.

Dankzij deze overtuigende overwinning springt Tottenham over Arsenal naar de vierde plaats.