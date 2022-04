🎥 Fantastische goal Pedri bezorgt Barcelona de tweede plaats

Barcelona is op toerental gekomen onder Xavi. De Blaugrana pakten in extremis de winst tegen Sevilla en komen daarmee op gelijke hoogte met Sevilla en Atlético Madrid. Ondanks heel wat kansen was er toch weer een klasseflits van het 19-jarige goudhaantje Pedri nodig om de winst binnen te halen.