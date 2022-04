Real Madrid zoekt naar een oplossing voor Eden Hazard en staat open voor verhuur

De situatie van Eden Hazard bij Real Madrid is dramatisch. De Belg, momenteel buiten strijd, kent een moeilijk verblijf in Madrid en speelt nauwelijks. Los Blancos zoekt nu naar een oplossing om alsnog geld te verdienen aan de aanvaller.

Gezien zijn gebrek aan speeltijd sinds het begin van het seizoen onder Ancelotti, is het onduidelijk wat de toekomst van Eden Hazard in Madrid brengt. Volgens de krant AS hebben Real en voorzitter Florentino Perez een plan om geld terug te verdienen aan een transfer van de Belg, die in 2019 voor 115 miljoen euro overkwam van Chelsea.

De Belg is na de verwijdering van zijn titaniumplaat out en zal naar verluidt tot het einde van het seizoen aan de kant blijven, waarna hij naar verwachting de clubkleuren niet meer zal dragen. Real Madrid zou hem volgend seizoen willen uitlenen, zodat hij zich kan herpakken voor het WK, maar ook en vooral met de bedoeling om hem in de zomer van 2023 te verkopen, één jaar voor het einde van zijn contract.