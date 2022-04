Kan Atlético een Manchester City onder druk pijn doen in de kwartfinales van de CL?

Manchester City en Atlético Madrid nemen het tegen elkaar op in de kwartfinales van de Champions League. Voor Atlético is het al de tweede club uit Manchester die hun pad treft. Eerder versloegen ze namelijk ook al de buren van United.

Druk op de schouders van City

Voor Manchester City staat er de komende week heel wat op het spel. Eerst dinsdagavond de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético. Op het einde van de week volgt de topper tegen Liverpool met de eerste plaats in de Premier League als inzet.

Heel wat druk dus op de schouders van Pep Guardiola en co. Vooral als je weet dat de Citizens al meerdere malen de kwartfinales van de Champions League niet overleefd hebben.

Met Atlético krijgen ze trouwens een ploeg in vorm over de vloer. De ploeg van Diego Simeone won nu al zes wedstrijden op rij, waaronder een overwinning in Old Trafford tegen Man United.

Man City moet het dinsdagavond tegen een erg moeilijke en vooral geslepen tegenstander opnemen. Het zou ons niet verbazen mocht Atlético in het Etihad stadion een gelijkspel of zélfs meer uit de brand kunnen slepen.

Verdedigend Atlético

Een gelijkspel zou alvast een erg goede uitgangspositie zijn voor Simeone en Atlético Madrid. Op die manier kunnen ze mogelijks in de terugwedstrijd voor eigen publiek het werk afmaken. En verdedigend spelen, dat kunnen ze alvast bij Atlético. Zo hebben ze in hun laatste negen wedstrijden nooit meer dan één doelpunt tegen gekregen.

Ook bij City zullen de zenuwen scherp gespannen staan en dat is alles behalve bevorderlijk voor het scorende vermogen. Met twee ploegen die op het scherp van de snee zullen spelen en vooral niet willen verliezen, lijkt ons de kans op doelpunten eerder klein.

Waar zet je best op in?

Atletico wint of gelijkspel (notering van 3.40)

Er worden minder dan 2.5 doelpunten gescoord (notering van 2.10)