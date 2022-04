Cultheld Jef Delen na titel: "Alles is veel professioneler geworden, maar toch is Westerlo diezelfde sympathieke volksclub gebleven"

Na vijf jaar bikkelen in eerste klasse B, keert Westerlo volgend seizoen terug naar onze hoogste voetbalklasse. Niemand beter dan clublegende Jef Delen (45) om De Kemphanen onder de loep te nemen. "Westerlo zal een stabiele eersteklasser worden, daar ben ik van overtuigd!"

Wat een ontlading, na vijf jaar keren jullie terug naar de Jupiler Pro League. Hoe heb je dit seizoen beleefd?

"Ik heb dit jaar een tiental matchen gezien. In vergelijking met andere jaren is dat wel redelijk veel (lacht), maar ik volg het wel. Ik kijk naar de uitslagen en samenvattingen. Echt live ga ik zelden kijken, maar ik ben dit jaar toch zeker vier keer daar geweest. De wedstrijden die ik gezien heb, vond ik ze echt heel sterk. Ik vind het heel terecht dat ze opgaan, ik ben een blij man."

Waar lag volgens jou de basis van het succes dit seizoen?

"Het begint bij Jonas De Roeck, dat is echt een heel goede coach. In combinatie met de spelers die ze nu hebben... ze weten perfect wat ze moeten doen op het veld. Je ziet echt de hand van de trainer. Dat in combinatie met de Turkse eigenaar, die toch al heel veel geïnvesteerd heeft in de club."

Ik ben ervan overtuigd dat jongens als Maxim De Cuyper het niveau van 1A aankunnen, maar dan wel bij ons"

Heel wat beslissende spelers bij Westerlo, zoals Maxim De Cuyper en Lyle Foster, worden gehuurd. Zal dat een grote impact hebben op het voetbal van Westerlo, als zij er volgend seizoen niet meer rondlopen?

"Dat zijn inderdaad spelers die mee aan de basis van het succes stonden van dit seizoen. Het zou goed zijn als ze volgend jaar mee die stap met Westerlo naar 1A zetten. Ik denk persoonlijk dat een Maxim De Cuyper bij ons veel meer speelkansen gaat krijgen, dan bij Club Brugge. De komende weken zal veel duidelijk worden, maar ik denk dat die jongens nog zeker een jaar bij Westerlo gaan blijven. Ik ben er ook van overtuigd dat ze het niveau van eerste klasse aankunnen."

Geloof je in een Union-scenario bij Westerlo volgend seizoen?

"Ik denk eerlijk gezegd van niet. Je ziet wel dat het eerste jaar na promotie vaak heel goed is. Kijk bijvoorbeeld naar Beerschot vorig seizoen, en Union nu. Je zit in de flow van een heel jaar op kop te staan in 1B, en dikwijls wordt die lijn doorgetrokken het jaar nadien. Ik denk dat het bij ons geen Union-verhaal gaat worden, maar het is vooral het tweede seizoen dat we moeten bevestigen. Dat is het moeilijkste seizoen voor een promovendus (kijk naar Beerschot nu)."

Alles is professioneler geworden, maar toch is Westerlo nog steeds die sympathieke volksclub"

Je sprak zonet over de nieuwe eigenaar, wat is er precies veranderd binnen de club?

"De club is veel professioneler geworden. Vergeleken met twaalf jaar geleden, toen ik hier nog speelde, zijn de kleedkamers bijvoorbeeld onherkenbaar geworden. Daar is nu een fitnesszaal bijgebouwd. De trainingen worden ook opgenomen, het gaat er allemaal veel professioneler aan toe. Ik had het er onlangs met Bart Goor over, die nu als hulptrainer op de bank zit. Alles wordt veel strikter opgevolgd, dat was vroeger niet het geval. Westerlo is wel nog altijd een echte volksclub, je komt er nog steeds dezelfde mensen tegen. Iedereen is content met de gang van zaken, dat merk je."

Naar welke spelers moeten we volgend seizoen het meest uitkijken?

"Foster. De keren dat ik naar Westerlo ging kijken dit seizoen, vond ik hem er wel bovenuit steken. Die wordt ook gehuurd natuurlijk, maar toch hoop ik dat hij hier volgend seizoen nog rondloopt. Net zoals die huurlingen van Club Brugge. Ik had vooral het gevoel dat er echt een ploeg op het veld stond. Je had een paar jongens met een beslissende actie, maar de ploeg zit gewoon heel goed in elkaar."

Dat zie je in de statistieken, waarbij de goals en assists mooi worden verdeeld.

"Inderdaad, het gevaar kan van overal komen. Toen ik nog voetbalde bij Westerlo (van 2000 tot 2012), hadden wij enkele jaren op rij de topschutter van de competitie in onze rangen. Het is veel beter dat je een drie tot vijftal spelers hebt die goede statistieken halen, zoals nu. Daar geraak je veel verder mee."

Jef Delen nu (in het midden, met beker in de hand).

Denk je dat Jonas De Roeck volgend seizoen nog coach zal zijn?

"Dat denk ik wel. Voor hem is het prachtig om mee naar eerste klasse te gaan. Aan hem te taak om op een hoger niveau, toch een competitieve ploeg op het veld te krijgen. Hij is nog jong en hij heeft al laten zien dat hij een goede trainer is, dus het lijkt me logisch dat hij volgend seizoen mee die stap zet met Westerlo naar 1A."

Geloof je dat Westerlo een stabiele eersteklasser kan worden?

"Absoluut. Het eerste jaar moet je vooral zien dat je je kan handhaven. Met de aanpak nu en de nieuwe eigenaars, ben ik ervan overtuigd dat Westerlo terug een stabiele eersteklasser zal worden."

Ga je de kampioenenviering, de laatste (thuis)match van het seizoen, mee beleven?

"Het kan zijn dat dat ik dan op Westerlo aanwezig ben, maar dat is nog niet zeker. Mijn vrouw houdt mijn agenda bij, dus als er die dag al iets opstaat, zal ik moeten afhaken (lacht)."