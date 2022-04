"Rangnick zal maar 6 dagen per maand werken vanaf volgend seizoen"

Dit seizoen werd Ralf Rangnick als tussenpaus ingezet bij Manchester United, daarna zal hij twee jaar als consultant aan de slag gaan bij de Engelse grootmacht. The Daily Mail maakte intussen wat meer bekend over die rol. "Rangnick zal maar 6 dagen per maand werken op Old Trafford."

Als Rangnick effectief zou bijtekenen als consultant tot 2024, zou hij tot dan amper 144 dagen aan het werk zijn voor United. Wat die rol precies inhoudt, blijft een vraagteken, aangezien The Red Devils met Darren Fletcher en John Murtough al twee technisch directeurs in hun rangen hebben. Veel zal daarom afhangen van wie de nieuwe coach wordt. "Ik heb het bestuur verteld dat we een duidelijk idee voor ogen moeten hebben. Welk type trainer en welke type spelers passen het best binnen de club? Dit team heeft geen gebrek aan technische spelers, wel aan fysicaliteit", aldus Rangnick zelf. Naast een lichter takenpakket, zou Ralf Rangnick geen zeggenschap hebben over wie er volgend seizoen hoofdcoach wordt bij de Mancunians. De voornaamste kandidaten zijn Mauricio Pochettino en Erik ten Hag, waarbij die laatste in pole position ligt om het roer over te nemen op Old Trafford.