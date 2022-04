Rondje op het Kampioenenbal: Weergaloze Benzema met hattrick, ex-Bruggeling zorgt voor stunt tegen Bayern München

Er zijn dan wel geen Belgische vertegenwoordigers meer, maar de Europese competities razen onverminderd door. Vanavond stonden twee heenwedstrijden van de kwartfinales in de Champions League op het menu.

Chelsea FC 1 - 3 Real Madrid

Getekend, Karim Benzema. De Franse aanvaller was met drie doelpunten goed voor hét aandeel in de Madrileense zege. Al moet het gezegd: Thibaut Courtois schudde voor de koffie een weergaloze redding uit de handschoenen. Eden Hazard ligt nog steeds in de lappenmand, Romelu Lukaku kreeg een halfuurt van Thomas Tüchel.

Villarreal CF 1 - 0 Bayern München

De Gele Onderzeeër werd door velen als een vogel voor de kat gezien, maar Villarreal CF zorgde wel voor dé verrassing. Het blijft een aartsmoeilijke opdracht om deze voorsprong ook in de terugmatch te laten standhouden, maar dankzij het doelpunt van Arnaut Danjuma trekken de Spanjaarden wel met een bonus naar Beieren.