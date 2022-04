Villarreal verrast Bayern München: "Toch sta ik hier met gemengde gevoelens"

Villarreal won woensdagavond oververdiend van Bayern München in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Toch bleven de Spanjaarden na afloop met gemengde gevoelens achter, want de score had hoger kunnen oplopen dan de 1-0 die het scorebord aangaf.

Het was Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) die al na acht minuten de enige treffer voorbij Neuer binnenschoot. "Dit soort wedstrijden kan je nergens mee vergelijken. Champions League-avonden zijn fantastisch. En toch sta ik hier met gemengde gevoelens. Ok, we hebben gewonnen tegen Bayern, maar we kunnen nog veel beter", aldus een kritische Danjuma bij BT Sport. "Ook ik miste nog een kans die ik altijd had moeten afmaken."

De Nederlandse international liet zich vervolgens andermaal lovend uit over coach Unai Emery. "Ik garandeer je dat hij een tactisch meesterbrein is. Zijn plannetjes draaien altijd goed uit. Ook vandaag was zijn plan zo goed. We wonnen, ook al voerden we het plan niet echt top uit... Er had dus nog meer ingezeten voor ons", besluit de flankaanvaller.