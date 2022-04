Oorzaak van het mogelijk mislopen van Play-Off 1: "Gevolg van de beperkingen die we hadden in januari"

Tijdens de persconferentie van vrijdag blikt de coach van Gent, Hein Vanhaezebrouck vooruit op de wedstrijd tegen OHL. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie die Gent absoluut moet winnen wil het nog kans maken op Play-Off 1.

Vanhaezebrouck wil de reguliere competitie op een goede manier afsluiten. "We onderschatten OHL absoluut niet. Ze hadden vorige week, tegen Antwerp, kunnen winnen, maar wij gaan zondag voor de drie punten. We willen 25 op 27 halen in onze laatste negen wedstrijden, het zou een mooie reeks zijn", zegt Hein vanhaezebrouck.

"We waren verplicht een reeks neer te leggen wilden we nog meedoen voor Play-Off 1. Dat hebben we gedaan, maar in januari hadden we te veel beperkingen. We misten verschillende spelers door blessures, de Afrika Cup en het coronavirus. Het zal wellicht de reden zijn waarom we net naast Play-Off 1 vallen", vertelt de coach van Gent.

Ook bij de start van het nieuwe voetbalseizoen verloor Gent te veel punten. "We streden in Europa om ons te kwalificeren voor de Conference League, dat was onze keuze en heeft ons ongetwijfeld punten gekost in de competitie", verklaart Vanhaezebrouck.