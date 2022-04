🎥 Batsman is back! Batshuayi trapt Besiktas met twee doelpunten vol in de strijd om de Europese tickets

Na een middelmatig seizoen lijken Michy Batshuayi en Besiktas de eindsprint te hebben ingezet om toch nog iets te maken het het seizoen.

Besiktas nam het zaterdagavond op tegen Alanyaspor in de Turkse Süper Lig. De bezoekers stonden op de 4e plaats, goed voor een Europees ticket, terwijl Beiktas pas op plaats 9 bengelde.

Na amper drie minuten stond Besiktas al op voorspron dankzij Michy Batshuayi. De Rode Duivel was sneller dan zijn tegenstander en legde de bal dan simpel voorbij de doelman in het mandje.

Alanyaspor kwam op gelijke hoogte maar amper een minuut later stond Besiktas alweer 2-1 voor door Souza. Net voor rust zorgde Batshuayi voor de geruststellende 3-1 voorsprong. In totaal heeft Batsman nu al 14x gescoord in de Turkse competitie.

GOL | Beşiktaş 3-1 Alanyaspor



⚽️ 43' Batshuayi



Maç Linki, anlık goller ve pozisyonlar için Takip:@GoalHubTR pic.twitter.com/WdVbinJf0L — Anlik goller (@Anlikgoller0035) April 9, 2022

Na 63 minuten wed Batshuai naar de kant gehaald, Besiktas scoorde nog een keer en won zo ruim tegen Alanyaspor. Ze naderen nu tot op 2 punten van hun tegenstander van vandaag.