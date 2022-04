Man. United mag stilaan kruis maken over Champions League volgend seizoen, Everton doet gouden zaak in strijd om behoud

De kans dat we Manchester United volgend seizoen terugzien in de Champions League is intussen bijzonder klein geworden. Het verloor deze namiddag op Goodison Park met het kleinste verschil en mag de top vier stilaan vergeten. Everton doet daarentegen een goude zaak in de degradatiestrijd.

United moest vandaag absoluut winnen op Everton, wou het nog aanspraak maken op de top vier en een bijhorend Champions League-ticket voor volgend seizoen. Dat deed het niet. Everton won met het kleinste verschil na een doelpunt van Anthony Gordon in minuut 27, al moet daarbij vermeld worden dat de verdediging van The Red Devils er niet al te goed uitzag. Maar dat zal The Toffees worst wezen. De levensbelangrijke thuisoverwinning geeft Everton terug wat ademruimte in de degradatiestrijd. De club uit Liverpool staat met 28 punten op één plek van de degradatie, en zet eerste achtervolger Burnley (18de) op vier punten, al hebben de manschappen van Sean Dyche nog een wedstrijd te goed. United, dat momenteel 7de staat met 51 punten, ziet de concurrentie daarentegen verder weglopen. Arsenal (dat nog twee wedstrijden te goed heeft) en Tottenham (dat nog een wedstrijd te goed heeft) staan momenteel 3 punten boven The Mancs, maar dat kunnen er dus een stuk meer worden. Zelfs een europees ticket komt in gevaar, aangezien nu ook West Ham met een beter doelpuntensaldo over United springt. Slecht nieuws dus voor Erik ten Hag (of Mauricio Pochettino) en United's transferplannen deze zomer. Het doelpunt: .@Everton is nog niet uitgeteld! 😲 pic.twitter.com/1l2jq4fdEU — Play Sports (@playsports) April 9, 2022