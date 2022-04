Luka Elsner zat al samen met nieuwe eigenaars: "Of ik volgend seizoen Standard-coach ben? Niet ter sprake gekomen, maar ik wil dat er een basis staat"

Standard sluit het seizoen af met een verplaatsing naar Stayen. Daarna kunnen de Rouches, onder impuls van 777 Partners, aan een facelift beginnen.

Zo is het nog steeds erg onduidelijk of Luka Elsner nog steeds aan het roer staat bij de Rouches. "Ik zag vorige zondag samen met mensen van 777 Partners om kennis te maken. Daarin hebben we het overigens niet gehad over mijn toekomst voor volgend seizoen", vertelde de Sloveense coach tijdens zijn wekelijkse persbabbel.

Ondanks de povere 23 op 69 blijft de ex-coach van Union en Kortrijk opvallend strijdvaardig. Hij eist het maximum van zichzelf en van zijn spelers. "Ik ben een prof! Als je voor een club werkt, moet je altijd alles geven. Door hard te werken wil ik ervoor zorgen dat volgend seizoen anders zal verlopen dan nu het geval was. Of dat dan met of zonder mij is, dat maakt niet uit."

"Als ik moet vertrekken, dan wil ik dat mijn opvolger kan terugvallen op een goede basis. Als ik de nieuwe investeerders één prioriteit mag meegeven, dan is het dat de kern stevig wordt geëvalueerd en dat er wordt bijgestuurd waar nodig", besluit Elsner.