🎥 Ryan Gravenberch die rond is met Bayern München? "Onzin" volgens zijn broer

Volgens La Gazzetta en twittertransfergoeroe Fabrizio Romano is Ajax rond met Bayern München over een transfer van Ryan Gravenberch. De jonge middenvelder zou zo'n 28 miljoen euro moeten kosten.

Maar, volgens Ryan Gravenberchs broer Danzell Gravenberch is er niets van aan. "Onzin", noemt hij het zelfs voor de camera van ESPN. "Ik lees alles vanop het internet maar voor zover ik weet is dat onzin", klinkt het.

Danzell Gravenberch is duidelijk over het gerucht dat broer Ryan rond is met Bayern München. pic.twitter.com/UOLqK4MQXh