Nieuwe vernedering na dramatisch seizoen Hertha Berlijn: confrontatie met de fans na afgang tegen stadsrivaal FC Union (1-4)

In het Olympiastadion in Berlijn is het zaterdagmiddag tot een confrontatie gekomen tussen spelers van Hertha BSC en leden van de harde kern. Na afloop van de verloren stadsderby tegen 1. FC Union Berlin (1-4) eisten supporters dat de spelers symbolisch hun shirts uittrokken en op de grond gooiden.

Het gaat niet goed met traditieclub Hertha Berlijn. Die Alte Dame staat op een troosteloze 17de plek in de Bundesliga en verloor voorbije zaterdag kansloos de derby tegen Union. Voor supporters van de thuisploeg was na afloop van die wedstrijd de maat vol: zo eisten ze dat de spelers symbolisch hun shirts uittrokken en op de grond gooiden om te tonen dat ze het blauw-witte tenue niet waard zouden zijn.

Slechts enkele spelers gaven gehoor aan de vernedering en stelden de fans daarmee in het gelijk. Maximilian Mittelstädt was een van die weinige spelers. "Het was maar een gebaar. Ik heb ook alleen gehoord dat we het shirt uit moesten doen en bij de fans moesten neerleggen na de wedstrijd. Het is duidelijk dat de fans boos zijn, daarom deed ik het."

Vom 1. FC Union und von Ultras: Hertha BSC lässt sich mehrfach demütigen https://t.co/Vu6b9hOFRR pic.twitter.com/G2aimKmGIP — Cityreport24 (@CityReport) April 10, 2022

Hertha zal nog vol aan de bak moeten wil het een verlengd verblijf in de Bundesliga veroveren. De Berlijnse club staat momenteel op 1 punt van een veilige 15de plaats, en kan de komende drie speeldagen tegen degradatiekandidaten Augsburg, Stuttgart en Arminia alsnog haar seizoen redden. De laatste keer dat de club uit de Duitse hoofdstad actief was op het tweede niveau was in het seizoen 2012/13.