Na Van Gaal waarschuwt ook Gullit Ten Hag voor "verschrikkelijke job" bij Manchester United

Na Louis Van Gaal, waarschuwt nu ook Ruud Gullit Erik Ten Hag vooral niet naar Manchester United te gaan. De Ajax-trainer staat nadrukkelijk in de belangstelling van de Engelse grootmacht, maar heeft zijn ja-woord nog niet gegeven.

Vorige maand drukte Van Gaal de coach van Ajax nog op het hart om vooral niet naar "commerciële club" Manchester United te gaan. Voorbije zaterdag was het de beurt aan andere Oranje-legende Ruud Gullit, die als analyticus van Ziggo Sport Ten Hag danig waarschuwde voor de aartsmoeilijke klus als hoofdcoach op Old Trafford. "Weet wat je te wachten staat, het is een enorme klus. Hij moet er ook de tijd voor krijgen, maar ik weet niet of je bij Manchester United de tijd krijgt. Oud-voetballers als Paul Scholes, Gary Neville en Rio Ferdinand zijn continu aan het harken, je krijgt het continu op je boterham en daar moet je tegen kunnen."

Daarnaast heeft Gullit vraagtekens over de constructie met Ralf Rangnick, de huidige interim-manager die na de zomer aanblijft als adviseur. "Het is raar dat je een tijdelijke coach aanstelt die straks ook nog meebepaalt in de keuze voor een nieuwe trainer. Hij wordt nu consultant, dat is toch raar?"

Hoe dan ook zou een niet-deelname van The Mancunians aan de Champions League volgend jaar een serieuze impact kunnen hebben op de keuze van Ten Hag. Op dit moment lijkt voor United een ticket voor het kampioenenbal ver weg, laat staan een Europees ticket.

Man. United staat 7de met evenveel punten en wedstrijden als West Ham Utd, maar met een minder doelpuntensaldo. De top 6 in de Premier League momenteel: