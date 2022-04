Leicester City wint ondanks penaltyovertreding van Tielemans

Leicester City met Tielemans en invaller Castagne te sterk voor Crystal Palace.

Leicester City en Crystal Palace stonden bij de aftrap gedeeld op de negende plaats. Bij de thuisploeg stond Youri Tielemans aan de aftrap. Timothy Castagne begon net als Benteke, bij de uitploeg, op de bank.

Leicester City begon sterk aan de wedstrijd en kwam verdiend op voorsprong via Lookman. Nog geen vijf minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. De 23-jarige Dewsbury-Hall klopte vlak voor rust Guaita.

In de tweede helft kwam de uitploeg met meer dreiging de kleedkamer buiten. En dat resulteerde in meer doelkansen. Iets na het uur beging Tielemans een overtreding in de zestien van Leicester. Zaha ging achter de bal staan. In eerste instantie miste de Ivoriaan, maar in de herneming kon hij de aansluitingstreffer alsnog scoren.

Crystal Palace ging na de 2-1 op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet. Leicester City wint de wedstrijd en telt nu drie punten meer dan de tegenstander van vandaag. Castagne mocht kort voor affluiten nog invallen voor James Maddison.