Philippe Clement boekt derde zege op rij met Monaco

Monaco en Philippe Clement winnen voor de derde keer op rij. Vandaag was Monaco te sterk voor AC Troyes.

Het Monaco van Philippe Clement nam het vandaag op tegen de nummer 15 uit de Ligue 1, AC Troyes. Bij de uitploeg stonden Kaboré (ex-Mechelen), Ugbo (gehuurd van Genk) en Biancone (ex-Cercle Brugge) een de aftrap. Belg Eliot Matazo zat op de bank bij Monaco.

Monaco begon sterk aan de wedstrijd en scoorde na twintig minuten via Caio Henrique. Maar vlak voor rust wist Iké Ugbo de gelijkmaker te scoren. De Genk-spits trapte van buiten de zestien staalhard binnen via de paal. Beide ploegen gingen met een 1-1 score de rust in.

In de tweede helft kwam Volland het veld op en na één minuut kon hij scoren. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-1 voor Monaco. De troepen van Clement sluiten opnieuw aan bij de top zes na overwinningen tegen PSG, Metz en vandaag Troyes.