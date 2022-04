Manchester City en (geblesseerde?) De Bruyne plaatsen zich bibberend voor halve finale CL, ook Liverpool makkelijk door

De halve finales van de Champions League zijn bekend! Na Real Madrid en Villarreal gisteren, gaan nu ook Manchester City en Liverpool door naar de laatste 4 van het kampioenenbal.

Net zoals vorige week begon Atlético Madrid in het eigen stadion met een opgetrokken muur om Manchester City het scoren te beletten. In de tweede helft trok de thuisploeg echter wel naar voren. Verplicht want ze moesten een 1-0 achterstand ophalen van de heenwedstrijd.

Bij City konden ze halverwege de tweede helft niet meer rekenen op Kevin De Bruyne. De middenvelder had te veel last aan zijn enkel en zat 5 minuten na zijn wissel al met een ingetapet rechterbeen op de bank. Enkele minuten later bracht Diego Simeone Yannick Carrasco erop bij de thuisploeg.

© photonews

De tijd begon te dringen en de spanning te snijden. In de 90e minuut gingen de poppetjes even aan het dansen en kreeg Atlético-verdediger Felipe een rood karton. In de laatste 20 minuten lag het spel enorm vaak stil waardoor voetballen nagenoeg onmogelijk werd.

Het Wanda Metropolitana-stadion zette zich in de 11(!) extra minuten nog eens achter de ploeg maar tevergeefs: de wedstrijd eindigde zoals ze begon met 0-0 en zo krijgen we in de halve finale een echte kraker tussen Real Madrid en Chelsea.

Liverpool met veredeld B-elftal

In Liverpool waande Klopp zich al voor de returnwedstrijd zeker van de halve finale na de 1-3 zege in Benfica vorige week. Zo kregen Salah, Mané, Fabinho, Van Dijk en Trent een plekje op de bank om te rusten. Ook Divick Oirigi startte op de bank.

Liverpool kwam 1-0 voor via centrale verdediger Ibrahima Konaté maar tien minuten later mocht Benfica blijven hopen toen Gonçalo Ramos de 1-1 scoorde. In de tweede helft zorgde echter een wijfelende tussenkomst van Benfica-doelman Vlachodimos en een slecht weggewerkte bal van Vertonghen ervoor dat Firmino Liverpool op een veilige 2-1 voorsprong kon zetten.

(⏱ 56') ⚽️ ROBERTO FIRMINOLIVERPOOL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2-1 🇵🇹 BENFICA #UCL pic.twitter.com/Bu7yTRxWO3 — match today (@matchtoday12) April 13, 2022

Diezelfde Firmino maakte ook nog eens de 3-1 waardoor het boeken toe was voor Benfica. Yaremchuk (ex-Gent) en Darwin Nunez maakten in de laatste twintig minuten nog wel gelijk maar door de 1-3 uit de heenwedstrijd plaatst Liverpool zich al bij al eenvoudig voor de halve finale van de Champions League, waar ze het zullen opnemen tegen revelatie VIllarreal.