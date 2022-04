Luka Modric na glansprestatie in kwartfinale Champions League: "Ik bekijk het jaar per jaar"

Luka Modric was gisteren wederom beslissend voor Real Madrid. De Kroatische spelverdeler loodste Los Blancos met een sublieme assist alsnog naar verlengingen tegen Chelsea (die Real won), en dat leverde hem de trofee voor man van de match op. "Ik bekijk het jaar per jaar, zoals altijd."

Real verdedigde gisteren in eigen huis een comfortabele 1-3-voorsprong tegen Chelsea in de kwartfinale van de Champions League. Het had echter nog veel meer moeite met The Blues dan verwacht. De wervelende Londenaren stonden 10 minuten voor tijd 0-3 voor, en stonden op het punt om door te gaan naar de halve finale.

Dat was buiten Luka Modric gerekend. Na een weergaloze assist met de buitenkant van de voet, bracht hij Real alsnog naar de verlengingen, die het uiteindelijk won na een kopbal van de onvermijdelijke Benzema. Het leverde Modric achteraf een 'player of the match'-trofee, en vraag over zijn aflopende contract, op. Zijn contract bij Real loopt tot deze zomer, en het is nog niet duidelijk of hij zal bijtekenen of niet. "Ik bekijk het jaar per jaar. We zitten in de halve finale van de Champions League, dat is het belangrijkste nu", aldus een glunderende Modric.